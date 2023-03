Riesiges Waffenlager in Unterkärnten aufgeflogen

Hier hat der Zufall Regie geführt - und natürlich die Aufmerksamkeit eines Rettungsteams. Dieses war im Zuge eines medizinischen Notfalles einer Frau am Samstag in Kleindiex bei Ruden gewesen, hatte dabei ungewöhnlich viele Waffen bemerkt und die Polizei alarmiert. Kleindiex ist ein ruhiges idyllisches Dorf - umgeben von Feldern und Wäldern. Erst der Großeinsatz der Polizei am Mittwoch brachte Leben in die verschlafene Gemeinde.