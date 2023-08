Auto bei Kollision in Acker geschleudert

Gegen 17.15 Uhr lenkte ein 70-Jähriger aus dem Bezirk Graz-Umgebung seinen Pkw auf der Gemeindestraße in Richtung L 602. Seinen Angaben zufolge übersah er beim Einfahren in den Kreuzungsbereich den herannahenden Pkw, welcher von einer 19-jährigen Grazerin gelenkt wurde. Es kam zu einer Kollision, bei der das Fahrzeug der jungen Frau etwa 20 Meter in den angrenzenden Acker geschleudert wurde.