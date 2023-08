„Arielle, die Meerjungfrau“ als Comic gewinnen!

Noch nie war es so einfach, wieder in die nostalgische Welt der Disney Geschichten einzutauchen: Liebhaberinnen und Liebhaber der Disney-Klassiker können die Geschichten ihrer Lieblingsfilme als komplette Comicfolge in Form einer Graphic Novel erleben. Neben „Arielle, die Meerjungfrau“ gehören zu den weiteren Titeln der Serie u.a. „101 Dalmatiner“, „Susi und Strolch“ und „Das Dschungelbuch“.