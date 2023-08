Nach Todes-Absturz: Flugbetrieb bleibt eingestellt

Nach dem tödlichen Segelfliegerabsturz am vergangenen Freitag in Höfen im Tiroler Außerfern bleibt der Flugbetrieb am örtlichen Flugplatz weiterhin eingestellt. Und zwar so lange, bis ein in Auftrag gegebenes Gutachten vorliegt. Das ist das Ergebnis eines Treffens zwischen Behördenvertretern und Mitgliedern des Flugsportvereins. Die Leiche des Piloten wurde indes mittlerweile obduziert.