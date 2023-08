Muslu und Neidhart: „Fühlten uns wie Rocky“

Vor mehr als 20 Jahren hatten sich ihre Wege getrennt. Nach einigen vergeblichen Versuchen fand das Wiedersehen von Murathan Muslu und Peter Neidhart am Samstag in Ottakring statt. Der Leidensweg seines ehemaligen Sport-Club-Mitspielers nach dessen Diagnose Magenkrebs macht den Schauspiel-Star, dessen Vater selbst Opfer der Krankheit wurde, betroffen. „Der Pezi war wie eine Maschine“, erinnert sich Muslu an die gemeinsame Zeit im Nachwuchs. Von der U8 bis zur U16 war man in Defensiv-Aufgaben vereint. „Wir haben uns wie Rocky gefühlt, um jeden Ball gekämpft, waren verschworen wie Brüder!“ Beim Stadthallenturnier stand einmal nur Rapid einem Turniersieg im Weg.