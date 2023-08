Kellner will 1000 Euro Trinkgeld und verfolgt Gast

Ein wohlhabender Italiener speiste in einem renommierten Restaurant im glamourösen Badeort Saint-Tropez an der Côte d‘Azur. Beim Bezahlen wollte der Gast dem Kellner 500 Euro als Trinkgeld geben, was dem Angestellten aber viel zu wenig war. Daraufhin verfolgte er den Italiener bis zum Parkplatz, forderte ihn auf, ihm nochmal 500 Euro zu geben, damit das Trinkgeld 20 Prozent des Rechnungsbetrags entspricht, berichtete die Lokalzeitung „Nice Matin“.