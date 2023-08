„Absurdes“ Hitler-Haus | Putins Mondlandung

Putins Mondlandung. Wer träumt nicht vom Mond? Sogar Wladimir Putin! Laut Plan sollte die russische Sonde „Luna 25“ am Samstag auf dem Erdtrabanten landen. Doch die Landung fiel hart aus: Unkontrolliert schlug die 1800 Kilo schwere russische Sonde auf der Mondoberfläche auf. Das ist heute in der „Krone“ sogar ein Thema für Claus Pándi, der sich sonst der österreichischen Innenpolitik widmet. Der Absturz von Putins Mondrakete werde „in seiner Komik als Ereignis von Weltrang in die Geschichte eingehen“, glaubt unser Kolumnist. Denn „Putins kaputte Rakete ist die für alle sichtbare ultimative Erektionsstörung des blitzartig geschrumpelten Führers im Kreml.“ So könne es laufen, wenn einer allen zeigen will, dass er der Größte ist. Ja, Schadenfreude ist angebracht. Reine Freude wohl nicht. Wer weiß, was Putin in seinem Ärger über diese neuerliche Schlappe wieder an Bösem einfällt.