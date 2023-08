Forum Alpbach: Genug Mut zum großen Umdenken?

Sein Amtskollege LH Anton Mattle erinnerte an konkrete Schritte auf diesem Weg: „Vor zwei Jahren haben wir die Stromversorgung über die Brennergrenze hinweg hergestellt, heuer geht die 110-kV-Leitung am Reschenpass in Betrieb.“ Er räumte bezüglich Euregio aber auch ein: „Das Gemeinsame ist oft schwieriger zu finden als das Trennende.“