Groß-Razzia am Frequency: Veranstalter wehrt sich

Veranstalter „dankbar für Kontrollen“

Generell sei er daher „dankbar für Kontrollen“. Einen etwaigen kurzzeitigen Mangel an Kräften beim Nightpark stellte Jenner im APA-Gespräch mit Verweis auf einen „Puffer von Personal“ ebenfalls in Abrede. In einer Aussendung des Finanzministeriums war nämlich von einem drohenden Abbruch die Rede.