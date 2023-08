Frequency: Die Schönheit der ewigen Pubertät

Feuerwerk zum Abschluss

Wie schon in den letzten Jahren schließt das Frequency seine Tore auch heuer wieder mit einem DJ. Hollands „Trance-King“, Armin van Buuren, hat sich seit der Geburt seiner Kinder und einer zunehmenden Fixierung auf seine Familie rar gemacht. „Ich habe etwa die Teilnahme am Electric Love Festival abgesagt, weil es mir zu viel wird“, verrät er der „Krone“ im Interview vor seinem Auftritt, „aber das Frequency hat sich sehr gut angehört, das wollte ich unbedingt mitnehmen.“ Mit einer breiten Palette zwischen Trance und Hardstyle und Tracks von „This Is What It Feels Like“ über „Drugs From Amsterdam“ bis zu „Come Around Again“ sorgte er für einen würdigen Abschluss, bevor das obligatorische Feuerwerk einen letzten Schlusspunkt setzte. Doch das nächste Frequency naht auf Riesenschritten. Unter www.frequency.at gibt es schon jetzt Early-Bird-Tickets für die 2024er-Version, die von 15. bis 17. August über die Bühne gehen wird.