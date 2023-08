Bürgermeister in Ecuador überlebt Mordanschlag

Präsidentschaftskandidat wurde Zeuge einer Schießerei

Ein weiterer Präsidentschaftskandidat, Otto Sonnenholzner, berichtete am Samstag auf X, dass er in Guayaquil Zeuge einer Schießerei geworden sei. Die Schüsse seien in der Nähe des Cafés abgefeuert worden, in dem er mit seine Familie frühstückte. Laut Sonnenholzner handelte es sich um eine Verfolgungsjagd der Polizei. Fünf Verdächtige seien dabei nach einem versuchten Raubüberfall auf ein Sportgeschäft festgenommen worden.