Die Steiermark ist und bleibt ein beliebter Tatort

Den Traditionen verbunden

Auch Trummer sieht sich gewissen Traditionen verbunden. So ist sie ihrem Ermittler Kammerlander etwa treu geblieben: „Sehr viele Kommissare sind problembehaftet: Sie trinken zu viel, haben gescheiterte Beziehungen hinter sich, leben allein, sind Grantler. So ist mein Kammerlander nicht. Er verfügt über ein gutes Gespür, was Menschen angeht, ist bodenständig und verlässlich. Sein einziges Laster ist die steirische Küche, was sich in seinem Leibesumfang zeigt“, schmunzelt sie.