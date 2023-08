Wer hat was gesagt? - Ein Überblick zur Causa Kurz

Im Wesentlichen geht es um die Frage, inwieweit er in die Bestellung von Thomas Schmid zum ÖBAG-Chef involviert war. Die Frage, ob er im Vorfeld eingebunden gewesen sei, bejahte Kurz im Ibiza-U-Ausschuss mit dem Zusatz „eingebunden im Sinne von informiert“ - eine Falschaussage, so die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA). Kurz selbst sei bereits im Sommer 2017 an Schmid herangetreten, um ihn mit der Strukturreform zu beauftragen und ihm mitzuteilen, Schmids Rolle in der Leitung der neuen Beteiligungsgesellschaft zu sehen.