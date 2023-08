Österreicherin in Paris auf Straße vergewaltigt

Mit einer Freundin verbrachte das mutmaßliche Opfer Dienstagabend einen gemütlichen Abend in der Bar „Chez Prune“ am bei Nachtschwärmern beliebten Kanal Saint-Martin, im Osten von Paris. Gegen 1.40 Uhr verabschiedete sich die Österreicherin schließlich von ihrer Begleitung und machte sich zu Fuß auf den Weg in Richtung ihrer Unterkunft.