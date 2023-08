Stars stehen auf ihn: „Joe“ sorgt für ihren Sound

Harte Arbeit

Hubers Geschäft mit der eigenen Firma „Isle of Tone“, für die noch sechs seiner Freunde arbeiten, ist harte Arbeit. „Eigentlich bin ich immer am Handy. Alles läuft über Social Media“, sagt er. Daneben hat er noch eine Damenmodeboutique in der Altstadt von Salzburg. Damenmode? Da lächelt der Musiker und sagt: „Das hat sich so ergeben.“