Mitarbeiter warnen: Heim steht vor der Schließung

Keine strikte Trennung

Hintergrund der angeblich bereits fixen Entscheidung soll die UN-Behindertenrechtskonvention sein, laut der behinderte Menschen in kleinen Wohneinheiten beheimatet werden sowie Arbeits- und Wohnort strikt getrennt sein sollen. Beides ist in Waidhofen aber nicht gegeben. Dort gibt es nämlich mehrere WGs. Jugendliche besuchen die Schule in der Stadt, Erwachsene arbeiten in einer der drei Tagesstätten. „Einige Bewohner unseres Hauses leben schon ihr ganzes Leben hier. Alleine der Gedanke daran, auf andere Einrichtungen aufgeteilt zu werden, bringt sie an ihre Belastbarkeitsgrenze“, heißt es aus dem Heim.