Neue Elektro-Eventreihe startet bei der Marx-Halle

In Wien darf man sich auf die beiden am 26. August beim erstmals ausgetragenen „Session Open Air“ freuen. Diese neue Eventreihe geht ab 15 Uhr am Freiluftareal neben der Marx-Arena über die Bühne und wird die Fläche in ein audiovisuelles Wunderland verwandeln. Neben den beiden heimischen Legenden wird auch das US-Duo Bedouin, das DJ-Kollektiv Feathered Sun und Stefan Obermaier für Stimmung sorgen. Für die Visuals sorgt Jascha Suess, der Kruder & Dorfmeister bereits die ganze Tour lang begleitet.