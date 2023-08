Angelina Jolies Jüngste tritt in ihre Fußstapfen

Ganz die Oma

In Anspielung auf ihre verstorbene Mutter Marcheline Bertrand sagte Angelina gegenüber „E! News“ in einem Statement: „Viv erinnert mich insofern an meine Mutter, als dass sie sich nicht darauf konzentriert, im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit zu stehen, sondern darauf, eine Unterstützung für andere Kreative zu sein. Sie ist sehr nachdenklich und ernst in Bezug auf das Theater und arbeitet hart daran, am besten zu verstehen, wie man seinen Beitrag leisten kann.“