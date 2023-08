Vermisster Wanderer nach Tagen tot aufgefunden

Seine Angehörigen alarmierten am Sonntag gegen 20 Uhr die Polizei, nachdem der Mann von einer geplanten Wanderung zur Kasermandl Alm in Elbigenalp noch nicht zurück war. Noch am selben Abend startete eine Suchaktion, die am Montag und Dienstag fortgeführt wurde. Beteiligt waren unter anderem der Polizeihubschrauber, zwei Drohnen von Polizei und Bergrettung sowie die Alpinpolizei und mehrere Suchhunde.