Mama: „Ich will nicht ständig bitten und betteln“

E-Fix würde helfen, Geld gibt es aber nicht

„Basierend auf den vorliegenden Unterlagen ist es derzeit nicht möglich, Ihrer Tochter Rosalie einen E-Fix zur Verfügung zu stellen, da sie aktuell nicht in der Lage ist, diesen selbstständig zu bedienen“, führt die Krankenkasse in einem der „Krone“ vorliegenden Schreiben an. Ein Satz, der Mama Kathi auf die Palme bringt. „Die Physiotherapeutin, die Neurologin, der Orthopäde - alle sagen, dass Rosalie das mit ein wenig Übung lernen könnte“, erzählt sie. Nur, üben lassen wollen sie die Beamten nicht. Für die Niederösterreicherin unverständlich: „Radfahren zu lernen, wird Kindern ja auch zugestanden.“