Mercedes-SUV überschlägt sich - Lenkerin flüchtet

Kurioser Unfall in der Vorarlberger Gemeinde Höchst. Am Feiertag fand ein Passant einen Mercedes, der kopfüber auf dem Dach in einem Graben lag. Die Airbags im Fahrzeuginneren waren ausgelöst, vom Unfallverursacher fehlte jede Spur. Ein Rätsel, das erst später geklärt wurde ...