KennyHoopla: Die Zukunft des Millenniums-Punkrock

Dass er damit einen Zeitgeist getroffen hat, merkte so manch österreichischer Fan letztes Jahr vielleicht schon am Nova Rock. Auch am Billing war Kennys guter Freund und Sidekick Grandson, mit dem er seit frühen Tagen zusammenarbeitet und 2019 unter anderem die erfolgreiche Single „Lost Cause“ veröffentlichte. „Zusammenarbeiten und Freundschaften sind wichtig“, erzählt KennyHoopla vorsichtig im „Krone“-Talk, „aber am wichtigsten ist mir die Gemeinschaft.“ Zu ebenjener zählt er nicht nur gute Freunde, Familie und Bandkollegen, sondern nicht zuletzt auch seine Fans. Mit Songs wie „How Will I Rest In Peace If I’m Buried By A Highway?“, „The World Is Flat And This Is The Edge“ oder „Dirty White Vans“ hat er schon eine Vielzahl an Hits im Köcher, die von einer zunehmenden Zahl an Hörern bereitwillig abgefeiert wird. Neben Gastbeiträgen mit oder bei Nothing.Nowhere oder Bloc Party hat es ihm ein Musiker besonders angetan: Blink-182-Drummer Travis Barker.