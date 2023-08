Evelyn Burdecki lässt Moderatorin in Show erröten

„Darf ich dich an letzte Nacht erinnern?“

Und auch Starkoch Steffen Henssler trieb es an diesem Abend ziemlich bunt. Unter anderem berichtete er von einem „Yes-Day“, den er mit seiner Tochter eingeführt ha. An diesem Tag sagt der Papa einfach mal zu allem Ja. Eine Idee, die, so fand Wontorra, durchaus auch bei „Grill den Henssler“ eingeführt werden könnte. Prompt gab es von Henssler einen flirtenden Blick und eine freche Ansage: „Darf ich dich an letzte Nacht erinnern? Habe ich da Nein gesagt?“ „Da bin ich ja peinlich berührt“, konterte Wontorra daraufhin.