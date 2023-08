Eltern erschlagen: „Sonderling“ (33) drehte durch

Am Tag nach dem unfassbaren Elternmord und dem Suizid des Sohnes (33) steht die nordburgenländische Gemeinde Nickelsdorf immer noch unter Schock. Wie konnte es so weit kommen, dass Harald D. seine 59-jährige Mutter Doris im Haus und anschließend Vater Robert (67) im Hof mit einer Schaufel erschlagen hat? Was brachte das Fass zum Überlaufen? Eine Mutmaßung reiht sich an die nächste.