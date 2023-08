Mann erschlägt Eltern: Vater war Ex-FPÖ-Politiker

Wiederholte Schläge auf den Kopf des Vaters

Die Polizei war um 8.37 Uhr von einem Zeugen alarmiert worden. Der gab an, einen Schuss gehört zu haben. Und dass eine Person scheinbar leblos unter einem Party-Pavillon auf dem Rasen liege. Erste Ermittlungen am Tatort ergaben, dass der Sohn dem Vater im Hof mit einer Schaufel wiederholt auf den Kopf geschlagen hatte; die Mutter wurde im Haus mit einem nicht näher definierten stumpfen Gegenstand malträtiert. In Nickelsdorf waren Stimmen vernehmbar, die eine allseits bekannte psychische Krankheit des Sohnes orteten.