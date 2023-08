Auf Kantersieg folgt Nachtrag des Stadt-Derbys

Erhitzte Gemüter aufgrund von Spielabsage

Diesen Erfolg wollen die Itzlinger bereits am Dienstag beim Nachtrag des Stadtderbys gegen Aufsteiger ATSV Salzburg (bog Bad Hofgastein am Sonntag mit 3:1) gleich wiederholen. Die Absage in der Vorwoche stecke noch „tief in den Knochen“ und sei „eigentlich skandalös“ gewesen, empörte sich Oberascher. Der Platz war trotz Absage aus seiner Sicht zur Anpfiffzeit sehr wohl bespielbar. Stanislav Stevic, Trainer des Lokalrivalen, verortet diesen „Skandal“ allerdings andernorts und sieht die Aussagen des gegnerischen Vereins dementsprechend kritisch.