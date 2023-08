5 Tage und knapp 9 Minuten auf hoher See

Die Erlebnisse in einem Buch zusammengefasst

Bis dahin kann man die Abenteuer der Crew aber schon in Händen halten. Denn KI-Autor Andreas Wenth möchte seine persönlichen Erlebnisse von diesem Segeltrip auf hoher See in einem Buch verewigen. Den Titel gibt es auch bereits: „Das Meer in uns“ wird der autobiographische Roman heißen. „Wir freuen uns jetzt schon darauf, die Segel erneut zu setzen und die Herausforderungen der Offshore-Gewässer wieder zu meistern“, so das komplette Team unisono.