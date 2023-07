8 Männer, Adrenalin & unerschütterlicher Teamgeist

Das österreichische Segelteam beim „Rolex Fastnet Race 2023“ kommt aus dem Burgenland. Ihr Segelboot, eine „Pogo 36“ wurde am 14. Juli in Weiden am See abgeholt und in Trinité-sur-Mer in der Bretagne wieder zu Wasser gelassen. Von dort segelten die acht Herren nach Cowes in England, wo am Samstag das Rolex Fastnet Race startete.