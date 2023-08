Erster Ponytag: Mini-Pferde als große Helden

Auch die anderen Teilnehmer konnten überdurchschnittlich gute Bewertungen mit ihren Mini-Ponys holen. Die wunderschöne Anlage der Familie Wuggonig ließ keine Wünsche offen und auch die zahlreichen Zuschauer erfreuten sich an den flinken Pferdchen. Vor allem an den sechs Mini-Fohlen, die flink und stolz über den Ring flitzten und so manchem Zuseher ein Schmunzeln ins Gesicht zauberten. Dem zweiten Ponytag im nächsten Jahr steht nichts mehr im Wege. Noch mehr Infos unter www.pferdezucht-austria.at