Nach Corona-Jahren stürmen Touristen wieder Graz

Die Großbaustellen nerven die Grazer. Was melden Touristen?

Wer nicht unmittelbar von Baustellen betroffen ist, den stören sie nicht so sehr, negative Rückmeldungen dazu sind von Urlaubern selten. Wir haben ja im Gegenzug vieles, mit dem wir punkten: Die Stadt ist schön, gemütlich, hat wunderbare Lokale, kurze Wege, Sehenswürdigkeiten, Kultur, sie liegt in einer hoch attraktiven Region. Viele fragen sich, warum sie nicht schon vorher längst da waren - und kommen wieder. Was unbezahlbar ist, ist die Mundpropaganda zufriedener Gäste. Und hier punkten wir voll.