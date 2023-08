Schon vor Tour: Probleme für SPÖ-Chef Babler

„Wird auf Match mit der FPÖ hinauslaufen“

Die Episode passt zum holprigen Start des Traiskirchner Bürgermeisters. In Umfragen liegt Babler in etwa so gut bzw. schlecht wie Vorgängerin Pamela Rendi-Wagner kurz vor ihrer Abwahl (plus/minus 24%). Doch was trauen Meinungsforscher dem notorischen Linken zu? „Genau das ist sein Problem“, sagt OGM-Boss Wolfgang Bachmayer. Er müsse auch verlockende Köder in blau-türkisen Gewässern platzieren. „Zudem hat vor allem die ÖVP mit Normalität und Bargeld das Sommerloch gestopft.“ So sieht das auch Peter Hajek von Unique. „Es wird letztlich auf ein Match mit der FPÖ hinauslaufen. Die hat auch klassische SPÖ-Themen wie Teuerung, Wohnen oder Gesundheit besetzt.“