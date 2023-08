Gerard Butler Undercover ++ Neuer Eberhofer-Krimi

Diesmal gehts, unter anderem, um den neuen Action-Thriller „Kandahar“ mit Hollywood-Veteran Gerard Butler, der nach einer geplatzten Undercover-Mission im Iran nach Kandahar in Afghanistan fliehen muss. Außerdem läuft der neue Eberhofer-Krimi „Rehragout-Rendezvous“ in den heimischen Kinos. Was der Cast zu den Dreharbeiten verrät und ob sich dafür der Ausflug ins Kino lohnt, erfahren Sie in der aktuellen „Stream On“-Folge.