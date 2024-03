Deutsche Apokalypse ++ Schräger Hit aus Südkorea

Diesmal gehts um den neuen, österreichischen Film „Des Teufels Bad“: Eine düstere Geschichte rund um Frauen, die aus erschütternden Gründen Morde begehen, die jetzt im Kino zu sehen ist. Bei der Premiere in Wien traf das „Stream On“-Team die Hauptdarsteller. Außerdem gehts diesmal um die dramatische Science-Fiction-Serie „Helgoland 513“, die für Endzeitstimmung sorgt und um die schräge Komödie „Chicken Nugget“ aus Südkorea an, in der sich eine Frau in einen Chicken Nugget verwandelt…