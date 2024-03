„Menschen zum Lachen zu bringen, ist schwierig“

Dass er die Zuschauer zum Lachen bringen kann, hat er in der Vergangenheit mit Kultfilmen wie „Muttertag“ oder „Hinterholz 8“ schon mehr als bewiesen. Was ist sein Geheimnis? „Eine Formel gibt es ganz sicher nicht. Es gibt nur so etwas wie Gesetzmäßigkeiten. Was mir persönlich wichtig erscheint, ist, dass man einen Zugang zum Menschen haben soll. Misanthropische Menschen können sich, glaube ich, weniger gut hineinfühlen, wie man etwas erzählt, so dass es Leute erheitert.“