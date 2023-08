„König Charles III macht guten Job“

Am 8. September jährt sich der Todestag von Queen Elizabeth II zum ersten Mal. Für Krone-Journalist Mark Perry ein klares Anzeichen, dass England wieder in eine Art kollektive Trauer verfällt: „Die verstorbene Queen ist in England nach wie vor extrem beliebt. Ihr Sohn und Nachfolger König Charles III macht zwar einen guten Job, aber die Bedeutung der Queen ist für ihn unerreichbar“, so Perry im Interview auf krone.tv.