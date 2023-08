Waldviertel ist anderen um sieben Jahre voraus

Kampf bereits stark aufgenommen

Daher kämpft man in den nördlicheren Breitengraden auch schon viel mehr um ausreichend Arbeitskräfte, als in anderen Regionen, die es in dieser Härte erst in ein paar Jahren treffen wird. „Alleine beim AMS sind in den vier Waldviertler Bezirken über 1300 Stellen gemeldet. Nimmt man Krems noch dazu, sind es doppelt so viele“, untermauert auch der pensionierte Recruiting-Experte Ernst Wurz diese Diagnose.