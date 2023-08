Mit vereinten Kräften wieder zurück zur Normalität

Aus Parkanlage wurde ein See

In Kühnsdorf ist etwa das Zentrum noch immer gesperrt. Mit zwei Großraumpumpen wird versucht, die Wassermassen aus der Parkanlage und den umliegenden Hausgärten zu pumpen. „Eine Pumpe schafft rund 900 Kubikmeter in der Stunde“, erklärt ein Feuerwehrmann aus Niederösterreich, der mit seinen Kameraden seit dem Wochenende die Kärntner Wehren unterstützt. Und trotz der starken Pumpen, die normalerweise bei einem Donauhochwasser eingesetzt werden, wird die Arbeit wohl noch Tage dauern. „Sie haben uns gesagt, dass das Wasser erst in gut einer Woche wieder weg sein wird“, erzählt Renato Bisignano von der Pizzeria Bella Italia, die direkt an das Parkareal angrenzt.