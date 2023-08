Baum stürzt in Innsbrucker Lokal in Biergarten

Viel Glück im Unglück war am Sonntagabend im Gasthaus Bierstindl in Innsbruck mit im Spiel. Gegen 19.30 Uhr stürzte ein Baum in den Gastgarten und beschädigte einen großen Schirm sowie darunter stehende Tische und Stühle. Glücklicherweise befand sich keiner der Gäste in unmittelbarer Nähe des Einschlagsortes. Somit gab es keinen Personenschaden. Das Haus blieb unversehrt.