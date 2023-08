In Salzburg dürfen Flusskrebse nun auf den Teller

In Salzburg dürfen ab 1. September Marmorkrebse, Signalkrebse und Kamberkrebse in der Gastronomie verzehrt werden. Das Land hat am Montag für sechs Jahre eine entsprechende Verordnung erlassen. Sie soll die Population der drei invasiven Arten niedrig halten und ihre weitere Ausbreitung in den heimischen Gewässern verhindern. Allerdings gelten strenge Regeln - vor allem für den Transport der Krebse in die Küchen. Dieser war laut einer EU-Richtlinie bisher nicht erlaubt.