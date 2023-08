So teuflisch war Fliegerbombe im Tiroler Dorf Vals

Sonntag in dem kleinen Bergsteigerdorf unweit des Brenners: Autos bremsen ab, aus den Autofenstern werden Fotos vom Bombenkrater geschossen. Eine Dame in einem Luxusschlitten filmt im Vorbeifahren mit dem Handy die Szenerie. Sogar Fahrzeuge aus anderen Bezirken kommen nach Vals, um den Krater zu sehen, den die 250-Kilo-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg am Samstag in die Wiese gerissen hat.