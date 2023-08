ÖH gegen „Militarisierung“ des Bildungswesens

Sorge vor „Militarisierung im Schulsystem“

Die ÖH befürchtet, dass man einen „Weg hin zu einem militarisierten Bildungswesen“ beschreitet. Anstatt die „Militarisierung im Schulsystem“ voranzutreiben, sollen Themen wie Klimakrise oder Antidiskriminierung in den Lehrplänen verankert werden, forderte die ÖH am Sonntag. „Das Lehramtsstudium sowie der Lehrberuf müssen attraktiver gemacht werden. Es braucht bessere Arbeitsbedingungen, eine faire Bezahlung und kleinere Klassen“, so Sarah Rossmann aus dem ÖH-Vorsitzteam in einer Pressemitteilung. Polaschek attestierte man Überforderung mit dem Lehrermangel. Quereinsteiger könnten Pädagogen nicht ersetzen.