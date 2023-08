„Donau-Müllberge“ werden Fall für den Staatsanwalt

„Eile ist geboten!“

Dieses Konglomerat kommt ganz eindeutig aus einer Kläranlage. All das schreibt Fischereilegende Helmut Belanyecz recht unverblümt in seiner Sachverhaltsdarstellung an die Staatsanwaltschaft St. Pölten und die Umweltabteilung des Landes. Es werde dringend um Ermittlungen gebeten. „Bezeichnend ist, dass sowohl die Betreiber der Kläranlage in Wien als auch jener in Schwechat jegliche Schuld von sich weisen. Dabei ist bei der Fahndung nach den Verschmutzern der Donau bei Fischamend, Orth an der Donau und Haslau Eile geboten. Denn wenn der nächste höhere Wasserstand kommt, wird sich alles stromab verteilen“, fordert der Gewässerökologe.