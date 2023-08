Von Schnitzel bis Bargeld: Das ÖVP-Sommertheater

Ein Sommerlochthema der Marke ÖVP jagt das andere. Zuerst forderte der Kanzler im Zuge der Normaldenkenden-Debatte, dass er weiterhin das Recht haben will, „Schnitzel essen zu dürfen“ – dabei existiert niemand, der Karl Nehammer den Schnitzel-Genuss am Sonntagstisch streichen wollte. Nun wirft er sich als Retter des Bargelds in die Schlacht und will das Recht auf Geldscheine in der Verfassung verankern. Auch das Bargeld will niemand abschaffen - aber als banales Sommerlochthema reicht die Rettungsaktion allemal.