„Satansgrinsen“ muss kein Schicksal sein

So selten eine solche Infektion auch sein mag, so liegt die Wahrscheinlichkeit, daran zu sterben, doch bei zehn bis zwanzig Prozent. Im Krankheitsfall kommt es zu Wundstarrkrämpfen, die häufig im Gesicht beginnen. „Man kann sich das so vorstellen, als würde man vorm Spiegel stehen und alle Gesichtsmuskeln gleichzeitig anspannen“, meint Königswieser. Genannt wird so etwas „Satansgrinsen“. Im schlimmsten Fall führen die Muskelanspannungen zum Tod aufgrund von Atemlähmung.