Tori Spelling zieht mit Kindern auf Campingplatz

Will sie keine Hilfe, oder bekommt sie keine?

Während Spelling, die als Tochter des Produzenten Aaron Spelling (†83) in einem Anwesen mit 126 Zimmern aufwuchs, nun also mit dem Nachwuchs in einem Wohnmobil „residiert“, genießt ihre Mutter weiterhin ihr Luxus-Leben. Immerhin möchte man meinen, sie wäre daran interessiert ihrer Tochter, oder zumindest den fünf Enkeln zu helfen, da haben sich Fans allerdings ordentlich geschnitten.