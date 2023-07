Tori Spelling wohnt jetzt im Billig-Motel

In Märchenschloss aufgewachsen

Was auch immer der Grund für Spellings überraschenden Umzug ist, fix ist: Für die „Beverly Hills, 90210“-Darstellerin ist diese Bleibe definitiv nicht das, was sie ihr Leben lang gewöhnt ist. Immerhin wuchs die Schauspielerin in dem Luxus-Anwesen ihres Vaters, TV-Mogul Aaron Spelling, auf.