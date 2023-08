Wüstenfeuer bedroht seltene Joshua-Bäume in USA

Seit Tagen kämpfen mehr als 400 Helfer gegen die Feuer an. Der am Freitag ausgebrochene Brand in dem Schutzgebiet Mojave National Preserve mit seinen berühmten Joshua-Bäumen sei jetzt zu 30 Prozent eingedämmt, teilte die Parkverwaltung am Mittwoch (Ortszeit) mit. Regenschauer hätten Abhilfe gebracht, doch der Einsatz in dem zerklüfteten und abgeschiedenen Gebiet sei weiterhin schwierig, hieß es.