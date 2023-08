The Black Angels: Eine Hommage an die 60er-Jahre

Das Kollektiv war den Black Angels schon immer wichtig. Zu den ersten Schritten gehöre einst 2005, gemeinsam in ein Haus zu ziehen. „Man probt viel und lernt sich dabei so richtig kennen. Jeder kennt jeden in- und auswendig und es gibt auf der Tour keine bösen Überraschungen mehr, weil die Grenzen bei jedem klar abgesteckt sind. Wir haben bis 2011 zusammengewohnt und in der Band eine unheimlich familiäre Dynamik, sind wie miteinander verheiratet. Wir sind jetzt, in leicht veränderter Konstellation, seit 19 Jahren gemeinsam unterwegs, was schon ziemlich verrückt ist. Mein Vater war Pfarrer und ich komme aus einer sehr christlichen Familie. Was ich von ihm mitgenommen habe, sind Offenheit und Toleranz. Die Band würde ohne meine frühere Erziehung gar nicht existieren. Musik ist für uns gleichermaßen Therapie wie Katharsis.“