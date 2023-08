Neue „Miss“ kriegt teureren Ring als Noch-Ehefrau

Seine Noch-Ehefrau ist keine Geringere als Lisa Hochstein, eine der „Real Housewifes of Miami“, eine beliebte Reality-TV-Serie in den USA. Und diese hält mit ihrem Ärger keineswegs hinterm Berg. Sie und ihr entfremdeter Ehemann sind seit Mai 2022 in eine chaotische Scheidung verwickelt. Ihren Ex und seine Neue erwischte sie in flagranti, wobei diese noch immer behaupten, ihre Beziehung erst später begonnen zu haben, entgegen verschiedener Videobeweise. Zur neuen Verlobung gratulierte sie ihm online höhnisch: „Herzlichen Glückwunsch an meinen jetzigen Ehemann und seine Mätresse zu ihrer Verlobung.“