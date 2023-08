14-Jähriger bei Kajakunfall in Tirol verletzt

Am Dienstag um 14.35 Uhr kam es im Bereich des Pianer Schwalls in Pians zu einem Kajakunfall. Während des Paddelns kippte ein 14-jähriger Deutscher im Zuge einer Kajakfahrt zur Seite und drehte sich in der Folge. Er stieß unter Wasser mit dem Kopf auf einen Gegenstand und erlitt dabei eine leichte Verletzung am Kopf.